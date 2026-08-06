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Prakiraan Cuaca Jawa Barat 6 Agustus 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

Kamis, 06 Agustus 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat 6 Agustus 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir dan angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Kamis (6/8).

Kabupaten dan Kota Bogor menjadi daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan karena berpotensi mengalami hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Jawa Barat BMKG pada pukul 05.30 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

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Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

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Pada malam hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Sementara itu, pada dini hari cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Kamis (6/8). Bogor waspada hujan, petir dan angin kencang
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