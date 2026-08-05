Penjelasan BMKG Soal Penyebab Gempa 5,4 Magnitudo yang Mengguncang Pangandaran, Lengkap!

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Pangandaran, Jawa Barat, pada Rabu (5/8) pukul 21.55 WIB.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa berada di laut pada koordinat 8,17 derajat Lintang Selatan dan 107,86 derajat Bujur Timur, atau sekitar 87 kilometer barat daya Pangandaran.

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"Gempa terjadi pada kedalaman 14 kilometer," kata Wijayanto dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com pada Rabu (4/8) malam.

BMKG menjelaskan, gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust fault).

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Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dengan tingkat intensitas yang bervariasi.

Di Kabupaten Bandung, meliputi Kecamatan Kertasari, Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, Arjasari, Nagrak, dan Solokanjeruk, guncangan dirasakan pada skala III MMI atau getaran terasa nyata di dalam rumah, seperti ada truk besar yang melintas.