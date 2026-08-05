Botani Top Model 2026: Syarat Pendaftaran, Jadwal Seleksi dan Total Hadiah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Mal Botani Square Bogor kembali menggelar ajang pencarian bakat Botani Top Model 2026 dalam rangka memperingati perjalanan dua dekade melayani masyarakat.

Kompetisi tersebut mengusung tema “Harmony in Motion: Celebrating Culture, Community & Lifestyle” dan menjadi wadah pengembangan talenta muda di bidang mode.

Ajang tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Mal Botani Square dalam mendukung perkembangan industri mode, ekonomi kreatif, serta pembinaan generasi muda Indonesia.

Botani Top Model merupakan salah satu acara khas Mal Botani Square yang tidak diselenggarakan setiap tahun. Kompetisi ini sebelumnya digelar pada perayaan ulang tahun ke-17 Mal Botani Square pada 2023.

Pada 2026, ajang tersebut kembali diselenggarakan dengan rangkaian pembinaan yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri mode.

General Manager Mal Botani Square, Lanny Kuputri mengatakan Botani Top Model 2026 tidak hanya menjadi kompetisi yang menilai penampilan, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pengembangan karakter bagi para peserta.

“Selama 20 tahun, Mal Botani Square tidak hanya berupaya menjadi destinasi belanja, rekreasi, dan gaya hidup, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertumbuh, berkreasi, dan berprestasi,” ujar Lanny, Rabu (5/8/2026).

Menurut Lanny, ajang tersebut memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperoleh pembekalan langsung dari para profesional di industri mode.