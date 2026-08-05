Kasus Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau Bandung, Subkontraktor Videotron Didenda Rp100 Juta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjatuhkan sanksi terhadap subkontraktor videotron yang terletak di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. Subkontraktor tersebut terbukti terlibat melakukan penebangan 10 pohon secara ilegal.

Pelaku dinilai melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2026.

"Kemarin kita langsung periksa si pelakunya dan dia mengakui, juga bertanggung jawab dan membuat permohonan maaf," kata Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi di Jalan LLRE Martadinata, pada Rabu (5/8/2026).

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Ia menyebutkan, pelaku sudah membayar sanksi berupa denda Rp100 juta dan bakal mengganti pohon yang ditebang dengan menanam 100 pohon. Adapun pelaku melakukan penebangan karena menilai keberadaan pohon telah menghalangi videotron.

"Mengganti untuk satu pohon yang ditebang, 100 pohon, dan ganti sanksi biaya paksa Rp 100 juta. Jadi mereka sudah menyetorkan kepada kas daerah Rp 100 juta," ucapnya.

Kini, Bambang menyebut videotron sudah disegel oleh Pemkot Bandung hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Selain itu, pihaknya akan terus melakukan penelusuran untuk mengungkap ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain.

"Kita cari pelaku ataupun ya orang-orang yang terlibat dalam penebangannya. Betul, tidak akan satu orang," ujarnya.

Sebelumnya, sekitar 10 pohon yang berdiri di trotoar di jalan LLRE. Martadinata, Kota Bandung, ditebang secara ilegal. Dari pantauan, terlihat pohon yang ditebang itu berada di depan bangunan Six Nine Padel.