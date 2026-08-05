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Pemkab Bekasi Salurkan 3,6 Juta Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan

Rabu, 05 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Pemkab Bekasi Salurkan 3,6 Juta Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi bantuan air bersih untuk warga yang menjadi korban bencana kekeringan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, telah menyalurkan sedikitnya 3,6 juta liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan sejak distribusi perdana pada Selasa, 9 Juni 2026.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencegah krisis air bersih selama musim kemarau sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan distribusi air bersih masih terus dilakukan sebagai langkah penanganan jangka pendek.

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“Bantuan masih terus dilakukan sebagai solusi jangka pendek mencegah krisis air bersih sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak kekeringan terpenuhi,” kata Muchlis.

Menurut Muchlis, pendistribusian air bersih dilakukan melalui kerja sama lintas sektor.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi bertugas menyediakan pasokan air, sedangkan pemerintah daerah menyiagakan serta mengarahkan armada truk tangki ke titik-titik yang terdampak kekeringan.

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Selain itu, Pemkab Bekasi juga menerima dukungan air bersih dari sejumlah perusahaan, organisasi sosial dan kemanusiaan, relawan, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dan Citarum.

Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat berdasarkan hasil pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih.

Pemkab Bekasi telah menyalurkan 3,6 juta liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Sebanyak 45.816 jiwa berada di wilayah berpotensi krisis air
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TAGS   bencana kekeringan kekeringan bekasi pemkab bekasi kabupaten bekasi kekeringan kabupaten bekasi air bersih bantuan air bersih bpbd kabupaten bekasi Perumda Tirta Bhagasasi Kecamatan Bojongmangu

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