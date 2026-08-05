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Update Harga Emas dan Perak 5 Agustus 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

Rabu, 05 Agustus 2026 – 14:00 WIB
Update Harga Emas dan Perak 5 Agustus 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, tercatat Rp2.599.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas batangan, edisi khusus, dan perak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 5 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.599.000 untuk ukuran 1 gram. 

Setelah dikenai PPh 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram menjadi Rp2.605.498.

Selain emas batangan reguler, tersedia sejumlah produk emas edisi khusus, antara lain Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III.

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Berikut daftar harga emas dan perak pada Rabu, 5 Agustus 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Harga Emas Batangan

  • 0,5 gram
  • Harga dasar: Rp1.349.500
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.352.874
  • 1 gram
  • Harga dasar: Rp2.599.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.605.498
  • 2 gram
  • Harga dasar: Rp5.138.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp5.150.845
  • 3 gram
  • Harga dasar: Rp7.682.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp7.701.205
  • 5 gram
  • Harga dasar: Rp12.770.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp12.801.925
  • 10 gram
  • Harga dasar: Rp25.485.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp25.548.713
  • 25 gram
  • Harga dasar: Rp63.587.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp63.745.968
  • 50 gram
  • Harga dasar: Rp127.095.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp127.412.738
  • 100 gram
  • Harga dasar: Rp254.112.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp254.747.280
  • 250 gram
  • Harga dasar: Rp635.015.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp636.602.538
  • 500 gram
  • Harga dasar: Rp1.269.820.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.272.994.550
  • 1.000 gram atau 1 kilogram
  • Harga dasar: Rp2.539.600.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.545.949.000

Harga Emas Batangan Gift Series

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  • 0,5 gram
  • Harga dasar: Rp1.419.500
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.423.049
  • 1 gram
  • Harga dasar: Rp2.749.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.755.873

Harga Emas Batangan Selamat Idulfitri

  • 5 gram
  • Harga dasar: Rp13.743.000
    Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp13.777.358

Harga Emas Batangan Imlek

Harga emas hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, tercatat Rp2.599.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas batangan, edisi khusus, dan perak
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