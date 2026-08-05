Update Harga Emas dan Perak 5 Agustus 2026, Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram
Rabu, 05 Agustus 2026 – 14:00 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 5 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.599.000 untuk ukuran 1 gram.
Setelah dikenai PPh 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram menjadi Rp2.605.498.
Selain emas batangan reguler, tersedia sejumlah produk emas edisi khusus, antara lain Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III.
Berikut daftar harga emas dan perak pada Rabu, 5 Agustus 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.
Harga Emas Batangan
- 0,5 gram
- Harga dasar: Rp1.349.500
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.352.874
- 1 gram
- Harga dasar: Rp2.599.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.605.498
- 2 gram
- Harga dasar: Rp5.138.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp5.150.845
- 3 gram
- Harga dasar: Rp7.682.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp7.701.205
- 5 gram
- Harga dasar: Rp12.770.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp12.801.925
- 10 gram
- Harga dasar: Rp25.485.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp25.548.713
- 25 gram
- Harga dasar: Rp63.587.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp63.745.968
- 50 gram
- Harga dasar: Rp127.095.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp127.412.738
- 100 gram
- Harga dasar: Rp254.112.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp254.747.280
- 250 gram
- Harga dasar: Rp635.015.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp636.602.538
- 500 gram
- Harga dasar: Rp1.269.820.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.272.994.550
- 1.000 gram atau 1 kilogram
- Harga dasar: Rp2.539.600.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.545.949.000
Harga Emas Batangan Gift Series
- 0,5 gram
- Harga dasar: Rp1.419.500
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.423.049
- 1 gram
- Harga dasar: Rp2.749.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.755.873
Harga Emas Batangan Selamat Idulfitri
- 5 gram
- Harga dasar: Rp13.743.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp13.777.358
Harga Emas Batangan Imlek
Harga emas hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, tercatat Rp2.599.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas batangan, edisi khusus, dan perak
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