Anak Durhaka di Bandung Bakar Motor, 3 Rumah Ikut Hangus Dilalap Api

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tiga rumah yang berada di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, terbakar pada Selasa (4/8/2026).

Kebakaran itu dipicu seorang pria berinisial AR (22 tahun) yang sengaja membakar motor di rumahnya sendiri.

"Telah terjadi kebakaran tiga buah rumah bedeng ya. Dari hasil penyelidikan di lapangan, diduga ada unsur kesengajaan oleh pelaku," kata Kapolsek Babakan Ciparay Kompol Kurniawan di Mapolsek Babakan Ciparay, Selasa (4/8/2026) malam.

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Kurniawan menyebut pelaku melakukan aksinya tersebut karena kesal kerap dimarahi ibunya dan merasa ditelantarkan oleh orang tuanya. Pelaku juga dikenal bersifat temperamental.

"Motifnya merasa kesal karena dibiarkan (ditelantarkan) oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut," ucap dia.

"Ada masalah keluarga juga, ada keinginan yang tidak dipenuhi," lanjutnya.

Dalam kejadian itu, ayah dari pelaku berinisial M mengalami luka bakar pada bagian tangannya dan sudah dirawat di rumah sakit.

Adapun kerugian materi yang ditimbulkan dari peristiwa itu belum dapat ditaksir.