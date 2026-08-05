Prakiraan Cuaca Jabodetabek 5 Agustus 2026, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu, 5 Agustus 2026, diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 5 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 6 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cerah berawan hingga berawan diprakirakan terjadi secara umum pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Sementara itu, pada dini hari, Kamis, 6 Agustus 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan tetap berawan hingga berawan tebal.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–32 derajat Celsius.