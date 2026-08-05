Prakiraan Cuaca Jawa Barat 5 Agustus 2026, Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Rabu, 5 Agustus 2026, diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cerah berawan hingga berawan diperkirakan berlangsung pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diperkirakan cerah berawan.

Suhu udara di Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16–34 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara berkisar antara 30–90 persen.