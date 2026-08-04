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Sempat Dikira Sampah, Karung yang Tergeletak Sejak Juli di Tanah Merah Kavling Depok Ternyata Berisi Jasad

Selasa, 04 Agustus 2026 – 20:00 WIB
Sempat Dikira Sampah, Karung yang Tergeletak Sejak Juli di Tanah Merah Kavling Depok Ternyata Berisi Jasad - JPNN.com Jabar
Pihak kepolisian saat melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad terbungkus karung di kawasan Tanah Merah Kavling, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (4/8/2026). Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga menemukan jasad manusia di dalam sebuah karung di kawasan Tanah Merah Kavling, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (4/8/2026).

Penemuan tersebut mengundang perhatian warga. Petugas kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan.

Salah seorang warga, Albadlu, mengatakan karung tersebut telah berada di lapangan kawasan Tanah Merah sejak sekitar 24 Juli 2026.

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Menurut dia, warga awalnya tidak menaruh kecurigaan karena mengira karung itu berisi sampah.

“Ada karung dari tanggal 24 Juli, tetapi warga tidak ada yang curiga,” ujar Albadlu di lokasi.

Karena diduga berisi sampah, seorang warga kemudian membakar karung tersebut pada Selasa sore.

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Saat karung terbakar dan bagian pembungkusnya mencair, warga melihat bagian tubuh manusia di dalamnya.

“Karena dikira sampah, makanya tadi sore ada warga yang membakar karung tersebut,” katanya.

Warga menemukan jasad manusia di dalam karung di kawasan Tanah Merah Kavling, Pancoran Mas, Depok. Polisi telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP
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