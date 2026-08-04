Pemadaman Listrik Bikin Warga Geram, Peternak Ayam Desak Dirut PLN Darmawan Prasodjo Dicopot

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah memicu aksi protes dari Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) dan Persatuan Insan Perunggasan (Insar) Kalimantan Tengah.

Dalam aksi tersebut, sejumlah peternak ayam menyegel sementara Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya di Jalan Ahmad Yani.

Mereka juga mengirimkan bangkai ayam yang telah membusuk ke halaman kantor sebagai bentuk protes atas dampak pemadaman listrik terhadap usaha peternakan.

Aksi tersebut ramai diperbincangkan setelah videonya beredar di media sosial TikTok. Video itu diunggah oleh akun @akunCeritaOomBM pada Senin (3/8/2026).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam unggahan tersebut, para peternak mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Akun tersebut menyebut aksi pengiriman bangkai ayam dilakukan sebagai bentuk desakan agar manajemen PLN memberikan perhatian terhadap dampak pemadaman listrik yang dialami para peternak.

“Harus pakai cara ekstrem begini supaya telinga dan empati manajemen PLN berfungsi,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.

Peternakan Kandang Tertutup Bergantung pada Listrik