Ivan Gunawan Resmikan Toko Perdana Syareeva di Bandung, Usung Konsep Akhwat Only

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Desainer Ivan Gunawan terus mengembangkan bisnis fesyennya. Kali ini, dia meresmikan offline store pertama Syareeva di Jalan LLRE Martadinata No. 57, Kota Bandung, Sabtu (1/8/2026).

Peresmian tersebut menjadi langkah awal Syareeva untuk lebih dekat dengan pelanggan melalui pengalaman berbelanja secara langsung.

Brand ini menawarkan koleksi abaya dan busana muslim premium dengan desain elegan, nyaman, dan timeless bagi muslimah.

Ivan Gunawan mengatakan, Syareeva bukan hanya menghadirkan produk fesyen, tetapi juga membawa nilai ibadah melalui cara berpakaian sesuai syariat.

"Syareeva adalah ikhtiar saya untuk menghadirkan busana muslim yang tidak hanya indah dikenakan, tetapi juga memiliki nilai ibadah," ujar Ivan Gunawan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, setiap perempuan yang mengenakan Syareeva diharapkan semakin percaya diri, nyaman saat beribadah, sekaligus semakin mencintai syariat Allah melalui busana yang dikenakan.

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Grand opening Syareeva juga diisi Kajian Muslimah bertema "Berhias Taqwa, Menuju Ridha-Nya" yang disampaikan Ummi Pipik Dian Irawati.

Kajian tersebut mengajak muslimah memaknai busana sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, bukan sekadar penunjang penampilan.