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Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung, BMKG Beberkan Penyebabnya

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:40 WIB
Gempa 4,1 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung, BMKG Beberkan Penyebabnya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrasi Foto: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Selasa (4/8/2026) pukul 15.55 WIB.

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto menjelaskan berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut, sekitar 90 kilometer barat daya Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Gempa tersebut memiliki koordinat 7,79 Lintang Selatan dan 107,25 Bujur Timur dengan kedalaman 23 kilometer," kata Hartanto dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com.

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BMKG menyatakan gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif di bawah laut.

Kesimpulan tersebut didasarkan pada lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrum gempa.

"Berdasarkan laporan masyarakat, getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Pelabuhan Ratu dan Pangalengan," jelasnya.

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Getaran di wilayah tersebut tercatat berada pada skala II–III Modified Mercalli Intensity (MMI).

Pada skala tersebut, getaran dapat dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada kendaraan berat yang melintas.

Gempa magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Bandung pada Selasa, 4 Agustus 2026. Getaran dirasakan di Pangalengan dan Pelabuhan Ratu, tanpa laporan kerusakan.
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