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Lakalantas Maut di Leuwipanjang, Pihak Truk LPG Siap Ganti Rugi

Selasa, 04 Agustus 2026 – 17:00 WIB
Lakalantas Maut di Leuwipanjang, Pihak Truk LPG Siap Ganti Rugi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi garis polisi. Ilustrasi Foto/dok:Rizki Ganda Marito/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka berat dalam insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan, termasuk gerobak cuanki dan bakso tahu di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan Leuwipanjang, Kota Bandung pada Rabu (29/7/2026) lalu.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, pihak truk LPG berjanji akan bertanggung jawab dengan kejadian ini.

"Updatenya untuk sementara, mobil dan motor sudah ada pergantian dari pihak gas," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

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"Termasuk grobak, betul," tambahnya.

Disinggung terkait status hukum sopir truk, Fiekry sebut masih diperiksa secara intensif di Kantor Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung.

"Sopir, status masih terperiksa ya," ujarnya.

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Sebelumnya, dua orang menjadi korban dalam kecelakaan bruntun ini.

Satu korban berinisial WP (54) yang merupakan pengendara sepeda, meninggal dunia di tempat dan BR yang merupakan penjual bakso tahu, mengalami luka berat. WP sudah diboyong ke RSHS dan BR dibawa ke ke RS Bandung Kiwari.

Polisi menyebut pihak truk LPG mulai mengganti kerugian kendaraa dan gerobak korban lakalantas di Leuwipanjang, Bandung.
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TAGS   kecelakaan beruntun laka maut leuwipanjang kecelakaan beruntun di leuwipanjang truk lpg

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