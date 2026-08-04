Asyik Cari Ikan dan Udang, Bocah 6 Tahun Hanyut di Kali Ciliwung Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang bocah laki-laki berinisial S (6 tahun) dilaporkan hanyut di Kali Ciliwung, wilayah RT 7/RW 12, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (4/8/2026) siang.

Hingga berita ini ditulis, petugas gabungan telah tiba di lokasi dan melakukan pencarian dengan menyusuri aliran Kali Ciliwung.

Ketua RT 7/RW 12 Kelurahan Depok, Helmi, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga mengenai seorang anak yang hanyut sekitar pukul 13.30 WIB.

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“Saya mendapat laporan dari warga sekitar pukul 13.30 WIB. Saya langsung turun ke sini,” ujar Helmi di lokasi.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, peristiwa tersebut terjadi ketika korban bersama dua orang temannya sedang mencari ikan dan udang di Kali Ciliwung.

“Katanya sedang mencari ikan dan udang bersama teman-temannya,” katanya.

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Helmi menuturkan, salah seorang teman korban sempat berupaya memberikan pertolongan. Namun, korban diduga terlepas saat berada di bagian sungai yang lebih dalam.

“Sempat ditolong, tetapi saat berada di lokasi yang dalam, akhirnya terlepas,” jelasnya.