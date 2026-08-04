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Pemkot Depok Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Perbaikan Trotar Amblas

Selasa, 04 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Pemkot Depok Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Perbaikan Trotar Amblas - JPNN.com Jabar
Potret trotoar amblas. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera memperbaiki trotoar yang amblas di Jalan Raya Sawangan, tepatnya di depan Sungai SeCAWAN, Kecamatan Pancoran Mas.

Perbaikan dijadwalkan mulai dilakukan pada Agustus 2026 dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) lebih dari Rp1 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan trotoar tersebut merupakan bagian dari proyek penataan Kali Cabang Tengah.

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Menurut Yodi, pembangunan proyek penataan kawasan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap.

Tahap pertama dikerjakan pada 2023, sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada Februari 2025. Total anggaran untuk kedua tahap proyek mencapai Rp9,7 miliar.

“Pengerjaan pada 2023 untuk tahap pertama dan Februari 2025 untuk tahap kedua, dengan total anggaran Rp9,7 miliar,” ujar Yodi.

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Ia mengatakan perbaikan trotoar yang mengalami longsor dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Pekerjaan tersebut akan menggunakan dana BTT dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.

“Perbaikan trotoar yang longsor dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 menggunakan dana BTT lebih dari Rp1 miliar,” katanya.

Pemkot Depok segera memperbaiki trotoar amblas di Jalan Raya Sawangan pada Agustus 2026 menggunakan dana BTT lebih dari Rp1 miliar
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TAGS   PUPR Depok trotoar amblas Jalan Raya Sawangan BTT perbaikan trotoar kecamatan pancoran mas trotoar amblas APBD kota depok anggaran BTT kota depok Kali Cabang Tengah

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