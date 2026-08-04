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Ribuan Pencari Kerja Padati Job Fair Depok 2026 di Detos

Selasa, 04 Agustus 2026 – 14:00 WIB
Ribuan Pencari Kerja Padati Job Fair Depok 2026 di Detos - JPNN.com Jabar
Ribuan pencaker serbu Joba Fair Depok 2026. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Ribuan pencari kerja (Pencaker) memadati Job Fair Depok 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di Depok Town Square (Detos), Selasa (4/8/2026).

Kegiatan bursa kerja tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai Selasa hingga Rabu, 4–5 Agustus 2026, pukul 10.00–16.00 WIB.

Pantauan di lokasi, antrean peserta tampak mengular panjang. Hingga kegiatan berlangsung, para pencari kerja masih terus berdatangan untuk mencari informasi dan melamar pekerjaan di sejumlah perusahaan yang berpartisipasi.

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Salah seorang pencari kerja, Romi (35 tahun), mengaku datang dari Bekasi untuk mengikuti Job Fair Depok 2026.

Dia berharap dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya di bidang makanan dan minuman atau food and beverage (F&B).

“Sebelumnya saya sudah bertahun-tahun di bidang F&B. Ya, semoga saja bisa kembali mendapatkan pekerjaan,” ujar Romi di lokasi.

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Romi menilai persaingan dalam mencari pekerjaan saat ini cukup ketat. Menurut dia, pengalaman kerja yang dimiliki belum tentu menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan.

“Susah sekali. Walaupun sudah memiliki pengalaman, biasanya yang dicari lulusan baru atau yang masih muda,” katanya.

Ribuan pencari kerja memadati Job Fair Depok 2026 di Detos. Bursa kerja berlangsung pada 4–5 Agustus 2026 dan membuka peluang bagi para pencaker
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