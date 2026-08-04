Pemkot Cimahi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Jelang Pembangunan Underpass Gatot Subroto

jabar.jpnn.com, CIMAHI - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, menyiapkan skema rekayasa lalu lintas menjelang pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto.

Pengaturan arus kendaraan tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas selama proyek yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu berlangsung.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Endang, mengatakan skema rekayasa lalu lintas telah dimatangkan. Saat ini, pihaknya masih menunggu pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor.

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“Untuk rekayasa lalu lintas saat pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto sudah kita siapkan dan dimatangkan. Tinggal menunggu pelaksanaan saja,” kata Endang.

Dalam skema yang disiapkan, kendaraan besar, seperti truk dan bus, baik dari maupun menuju Gerbang Tol Baros akan dialihkan melalui Jalan Mahar Martanegara atau Gerbang Tol Pasirkoja.

Sementara itu, kendaraan kecil dari arah utara menuju selatan yang selama ini melintasi Jalan Gatot Subroto direncanakan dialihkan melalui Jalan Pasir Kumeli.

Namun, menurut Endang, pengaturan arus kendaraan kecil masih akan disesuaikan dengan metode pekerjaan yang diterapkan kontraktor.

Salah satu hal yang akan dipastikan adalah kemungkinan pembangunan jalan sementara selama proses konstruksi berlangsung.