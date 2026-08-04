Daftar Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini, Selasa 4 Agustus 2026
Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:00 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa (4/8/2026) tercatat sebesar Rp2.603.000 untuk pecahan 1 gram.
Sementara itu, harga emas batangan 1 gram setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen menjadi Rp2.609.508.
Harga emas tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas tematik, seperti Gift Series, edisi Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.
Berikut daftar harga emas dan perak per 4 Agustus 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.
Harga Emas Batangan
0,5 gram
Harga dasar: Rp1.351.500
Harga emas batangan pecahan 1 gram pada 4 Agustus 2026 tercatat Rp2.603.000. Setelah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.609.508
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