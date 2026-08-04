Prakiraan Cuaca Jabodetabek 4 Agustus 2026: Depok, Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jabodetabek berpotensi mengalami hujan pada Selasa (4/8/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Selasa (4/8/2026) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (5/8/2026) pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek diprakirakan tetap cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan secara lokal masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Pada dini hari, Rabu (5/8/2026), pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.