JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah Jawa Barat

Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah Jawa Barat

Selasa, 04 Agustus 2026 – 07:00 WIB
Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah Jawa Barat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir dan angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa (4/8/2026).

Masyarakat juga diminta mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang dalam durasi singkat.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca di Jawa Barat pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Baca Juga:

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Garut.

Baca Juga:

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan secara lokal masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Karawang.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 4 Agustus 2026: Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan disertai petir serta angin kencang
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca kota bogor prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca bmkg ramalan cuaca ramalan cuaca kabupaten bogor ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU