Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah Jawa Barat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa (4/8/2026).

Masyarakat juga diminta mewaspadai kemungkinan hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang dalam durasi singkat.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca di Jawa Barat pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Garut.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan secara lokal masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Karawang.