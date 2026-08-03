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Diduga Kurang Konsentrasi, Sopir Truk Molen Tabrak Pohon di Soekarno-Hatta Bandung

Senin, 03 Agustus 2026 – 21:33 WIB
Diduga Kurang Konsentrasi, Sopir Truk Molen Tabrak Pohon di Soekarno-Hatta Bandung - JPNN.com Jabar
Kondisi truk molen seusai menghantam median jalan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Senin (3/8/2026) petang. Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebuah truk molen mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Senin (3/8/2026) petang. 

Truk tersebut dilaporkan menabrak pembatas jalan hingga pohon.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat posisi truk berada di atas pembatas jalan. Kendaraan itu juga dilaporkan menabrak sebuah pohon.

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Akibat kejadian tersebut, tampak bagian depan truk mengalami kerusakan cukup parah.

Begitu juga dengan pembatas jalan dan taman yang berada di tengahnya.

Arus lalu lintas juga tersendat, baik dari arah Cibiru atau sebaliknya. Jalur cepat di kedua arah tidak dapat dilintasi sementara waktu.

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Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan pihaknya telah berada di lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan dan evakuasi kendaraan.

"Sementara kita mencoba mengevakuasi kendaraan," kata dia.

Kecelakaan tunggal truk molen terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Polisi Ungkap penyebabnya.
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