Tak Sekadar Simpel, Zalmore Perkuat Basic Wear dengan Inovasi Material

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kebutuhan masyarakat terhadap pakaian kini tidak lagi sebatas mengikuti tren.

Kenyamanan, kualitas material, hingga kemudahan perawatan menjadi faktor penting seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas sehari-hari.

Melihat perubahan tersebut, brand lokal Zalmore menghadirkan berbagai inovasi material yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pengguna dengan karakter aktivitas yang beragam.

Baca Juga: Respons Gelandang Persib Dedi Kusnandar Soal Laga Melawan Persija di Semifinal Piala Presiden 2026

Zalmore mengembangkan lima jenis material, yakni Luma Cotton, Luma X, Luma+, Luma Active, dan Ironless. Masing-masing dirancang dengan karakteristik berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan pakaian yang nyaman, fungsional, dan relevan dengan gaya hidup modern.

Untuk kebutuhan penggunaan harian, Zalmore menghadirkan Luma Cotton. Material eksklusif ini memiliki tekstur lembut, ringan, dan breathable sehingga nyaman dikenakan sepanjang hari, terutama di iklim tropis seperti Indonesia.

Luma Cotton juga diklaim memiliki struktur kain yang lebih stabil sehingga tidak mudah melar maupun menerawang meski digunakan dan dicuci berulang kali.

Sementara itu, bagi pengguna yang menginginkan material lebih tebal dengan tampilan premium, Zalmore menawarkan Luma X.

Material ini memiliki karakter anti-kusut sehingga pakaian tetap terlihat rapi tanpa memerlukan perawatan berlebih.