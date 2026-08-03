Trotoar Amblas di Jalan Raya Sawangan Depok Segera Diperbaiki, Pemkot Gunakan Dana BTT

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan segera memperbaiki trotoar yang mengalami ambles di Jalan Raya Sawangan, tepatnya di depan Sungai SeCAWAN, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Trotoar tersebut dilaporkan telah mengalami ambles sejak beberapa bulan lalu. Saat ini, bagian yang mengalami kerusakan telah dipasangi cerucuk bambu sebagai penyangga sementara.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, penanganan kerusakan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena proses perbaikan tetap harus melalui mekanisme penganggaran yang berlaku.

“Mohon maaf kalau mungkin banyak informasi dianggap tidak langsung direspons, karena memang mekanisme penganggaran tetap tidak bisa langsung direspons,” ujar Supian.

Menurut dia, kerusakan trotoar tersebut merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga anggaran perbaikannya tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun 2026.

Oleh karena itu, Pemkot Depok akan melakukan penanganan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Ini tidak masuk dalam APBD Murni 2026. Kami tidak tahu ada musibah ini. Sehingga, kami harus melalui mekanisme BTT,” katanya.

Supian menuturkan, proses perbaikan ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026.