Semarak HUT ke-81 RI, ASN Pemkot Depok Kumpulkan 3.403 Bendera untuk Warga

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengumpulkan sebanyak 3.403 bendera Merah Putih dalam apel pagi yang digelar di Lapangan Balai Kota Depok, Senin (3/8/2026).

Pengumpulan ribuan bendera tersebut menjadi bagian dari upaya menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan.

Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Depok yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan bendera tersebut.

Menurut Supian, seluruh bendera yang terkumpul akan dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Langkah itu diharapkan dapat mendorong lebih banyak warga memasang bendera Merah Putih selama peringatan HUT ke-81 RI.

“Tidak ada alasan masyarakat tidak memasang bendera karena tidak mampu membeli,” ujar Supian.

Ia mengatakan, program pembagian bendera tersebut juga menjadi upaya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Rencananya, sebanyak 3.403 bendera Merah Putih akan didistribusikan kepada warga pada Sabtu (9/8/2026) dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD).