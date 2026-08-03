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Dedi Mulyadi Sentil Kelalaian Pemkot Bandung Soal Penebangan Pohon Liar

Senin, 03 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Dedi Mulyadi Sentil Kelalaian Pemkot Bandung Soal Penebangan Pohon Liar - JPNN.com Jabar
Lokasi penebangan liar pohon di depan tempat padel SixNine Coffee & Dining di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, disegel oleh Satpol PP, Senin (3/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari aksi penebangan liar pohon di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, yang diduga dilakukan oleh pengelola tempat padel SixNine Coffee & Dining.

Sebanyak 10 pohon mahoni ditebang demi kepentingan pembangunan usaha. Bekas pohon yang ditebang itu lalu dicor dengan aspal demi menutupi jejak.

Dedi mengatakan, harus ada pihak yang bertanggung jawab dan disanksi dalam kasus penebangan pohon tersebut.

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"Jadi begini, ke Pak Wali Kota. Satu, kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum, silakan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi," kata Dedi saat ditemui seusai meninjau proyek revitalisasi kawasan Gedung Sate - Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (3/8/2026).

Kata Dedi, penebangan pohon ini bisa terjadi dikarenakan minimnya pengawasan dari aparat kewilayahan. Maka dari itu, dia mendorong agar Camat dan Lurah di kawasan tempat padel itu juga dijatuhi sanksi.

"Artinya gini, Lurahnya kasih sanksi, Camatnya kasih sanksi, Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian, ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon enggak ketahuan," ujarnya.

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Ia menduga ada pembiaran atau kelalaian dalam pengawasan di kawasan tersebut. Karena, penebangan liar ini bisa sampai lolos dari pantauan aparat setempat.

Dedi pun tegas meminta kepada Pemkot Bandung untuk menindak dan memberikan sanksi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penebangan pohon tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut ada kelalaian hingga dugaan pembiaran dalam kasus penebangan pohon di Jalan Riau untuk tempat padel SixNine.
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TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung gubernur jawa barat muhammad farhan dedi mulyadi penebangan pohon sixnine padel pohon ditebang sixnine coffee & dining penebangan pohon di jalan riau

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