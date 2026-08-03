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Banyak Keluhan Warga soal Padel Berisik, Pemkot Bandung Bakal Atur Jam Operasional

Senin, 03 Agustus 2026 – 15:45 WIB
Banyak Keluhan Warga soal Padel Berisik, Pemkot Bandung Bakal Atur Jam Operasional - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Tempat padel di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan aturan yang lebih ketat terkait jam operasional lapangan padel, menyusul keluhan warga mengenai kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas olahraga tersebut pada malam hari.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan aturan agar operasional lapangan padel bisa lebih ketat dan bijaksana.

"Jam operasional sampai sekarang aturannya belum ada. Tapi kami akan bikin aturan yang lebih ketat, dan yang paling penting adalah peraturan tersebut kemudian bisa ditegakkan dan dipantau," kata Farhan di Bandung, Senin (3/8/2026).

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Menurut dia, keberadaan aturan tersebut diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha.

Farhan menilai para pengelola lapangan padel harus memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar karena sebagian besar usaha tersebut berada di kawasan permukiman.

Ia menegaskan para pemilik usaha tidak cukup hanya memenuhi aspek legal dan perizinan semata, tetapi juga harus membangun komunikasi yang baik dengan warga sekitar guna mencegah munculnya konflik sosial.

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"Jadi sekarang saya akan melakukan penekanan kepada para pemilik usaha. Jangan hanya karena secara legal formal sudah beres, maka urusan selesai.
Tidak," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu warga melalui akun media sosial @ombenben memperlihatkan suara teriakan dari area lapangan padel yang terdengar ke dalam rumah hingga pukul 23.00 WIB.

Pemkot Bandung menyiapkan aturan lebih ketat soal jam operasional lapangan padel setelah muncul keluhan warga terkait kebisingan malam hari.
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