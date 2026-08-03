Pemkot Depok Uji Coba Penutupan U-turn di Jalan Kartini, Ini Jalur Alternatifnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok mulai menguji coba penutupan sejumlah putaran balik atau U-turn di Jalan Kartini, Senin (3/8/2026).

Rekayasa lalu lintas tersebut akan diterapkan selama sepekan sebagai upaya mengurangi kepadatan kendaraan dan memperlancar arus lalu lintas di kawasan Jalan Kartini.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Ari Manggala mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan karena terdapat penyempitan arus kendaraan atau bottleneck di Jalan Kartini.

Menurut Ari, arus kendaraan dari Boulevard Grand Depok City (GDC) dan Jalan Raya Citayam bertemu pada satu titik sebelum menyempit menjadi dua lajur. Kondisi tersebut menyebabkan perlambatan arus kendaraan, terutama pada jam sibuk.

“Arus kendaraan dari Boulevard GDC maupun Jalan Raya Citayam bertemu di satu titik, kemudian menyempit menjadi dua lajur. Kondisi ini menyebabkan perlambatan, sehingga perlu dilakukan pembatasan di beberapa titik U-turn,” ujar Ari.

Dalam skema uji coba tersebut, U-turn yang berada di depan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ditutup untuk kendaraan.

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Sementara itu, U-turn di Jalan Pemuda tetap dapat digunakan secara terbatas, khususnya oleh kendaraan roda dua dan warga yang hendak menuju kawasan perumahan.

Masyarakat yang ingin berputar arah diimbau menggunakan jalur alternatif melalui Simpang Siliwangi atau U-turn Dahlia.