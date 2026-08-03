Aksi Penebangan Liar Pohon di Jalan Riau Bandung, Farhan: SixNine Padel Melanggar Pasal Berlapis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Satpol PP melanjutkan proses penyelidikan kasus penebangan liar pohon di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, atau tepatnya di depan lapangan padel, SixNine Coffee & Dining.

Sebanyak 10 pohon mahoni yang sudah berusia puluhan tahun ditebang diduga untuk kepentingan pembangunan tempat usaha padel tersebut.

Pohon-pohon yang tadinya rindang berdiri di sepanjang Jalan Riau, kini sudah hilang. Bekas pohon yang ditebangnya kemudian dicor menggunakan aspal.

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Kini sudah terpasang tanda 'disegel' di sekitar trotoar jalan tersebut. Hari ini juga tampak sejumlah polisi berjaga di area SixNine padel yang tampak sepi dari aktivitas pengunjung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Satpol PP hampir merampungkan proses penyelidikan penebangan terhadap 10 pohon tersebut.

Dalam penyelidikan sementara terungkap bahwa SixNine awalnya terindikasi melakukan pelanggaran ringan. Namun setelah didalami, kasusnya berubah menjadi berat.

"Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni. Sanksi sudah mulai diberikan, tetapi ternyata terjadi esklasi, dan eskalasi itu terpaksa saya hentkan pada hari Jumat, 30 Juli 2026. Jadi setelah 30 hari berjalan, ternyata dari pelanggaran ringan menjadi berat," kata Farhan ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (3/8/2026).

Farhan menuturkan, SixNine padel terindikasi melanggar sejumlah pasal berlapis tentang ligkungan hidup, di antaranya pelanggaran Perda dan Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup.