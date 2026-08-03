Harga Emas dan Perak Hari Ini 3 Agustus 2026, Berikut Perincian Lengkapnya
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 3 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.610.000 per gram. Setelah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas ukuran 1 gram menjadi Rp2.616.525.
Berikut ini daftar harga terbaru logam mulia dan logam perak Antam seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Senin, 3 Agustus 2026
Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini
0,5 gram: Rp1.355.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.358.388
1 gram: Rp2.610.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.616.525
2 gram: Rp5.160.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp5.172.900
3 gram: Rp7.715.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp7.734.288
5 gram: Rp12.825.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp12.857.063
10 gram: Rp25.595.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp25.658.988
25 gram: Rp63.862.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp64.021.655
50 gram: Rp127.645.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp127.964.113
100 gram: Rp255.212.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp255.850.030
250 gram: Rp637.765.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp639.359.413
500 gram: Rp1.275.320.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.278.508.300
1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.550.600.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.556.976.500
Harga Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.425.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.428.563
1 gram: Rp2.760.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.766.900
Harga Emas Batangan Selamat Idulfitri
5 gram: Rp13.798.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp13.832.495
Harga Emas Batangan Imlek
8 gram: Rp21.734.800
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp21.789.137
88 gram: Rp236.377.600
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp236.968.544
Harga Emas Batangan Batik Seri III
10 gram: Rp26.600.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp26.666.500
20 gram: Rp52.400.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp52.531.000
Harga Perak Murni
Harga perak murni berikut telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Harga emas batangan hari ini, 3 Agustus 2026, tercatat Rp2.610.000 per gram. Simak daftar harga emas 0,5 gram hingga 1 kilogram serta harga perak
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