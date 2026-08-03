Prakiraan Cuaca Jabodetabek 3 Agustus 2026: Hujan Ringan Berpotensi Turun di Depok, Bekasi, dan Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 3 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap memantau perkembangan cuaca dan menyiapkan perlengkapan pelindung dari hujan.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca Jabodetabek diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada dini hari Selasa, 4 Agustus 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih diprakirakan cerah berawan hingga berawan.