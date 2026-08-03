Prakiraan Cuaca Jawa Barat 3 Agustus 2026: Hujan Ringan Berpotensi Turun di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jawa Barat pada Senin, 3 Agustus 2026, diprakirakan cerah berawan hingga berawan pada pagi hari.

Memasuki siang dan sore hari, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah kabupaten dan kota.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cerah berawan hingga berawan diperkirakan berlangsung pada pukul 07.00–13.00 WIB.

Pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan.

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah perlu mewaspadai potensi hujan ringan yang terjadi secara lokal.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi:

Kabupaten dan Kota Bogor;

Kota Depok;

Kabupaten dan Kota Bekasi;

Kabupaten dan Kota Sukabumi;

Kabupaten Cianjur;

Kabupaten Karawang;

Kabupaten Subang;

Kota Cimahi;

Kabupaten Bandung Barat;

Kabupaten dan Kota Bandung;

Kabupaten Sumedang;

Kabupaten Garut;

Kabupaten Tasikmalaya.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.