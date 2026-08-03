Protes Pemadaman Listrik Bergilir Viral, Peternak Kirim Bangkai Ayam ke Kantor PLN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Aksi protes terhadap pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah menjadi perhatian publik setelah beredar video di media sosial TikTok, Senin (3/8/2026).

Dalam unggahan akun TikTok @akunCeritaOomBM, Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) bersama Persatuan Insan Perunggasan (Insar) Kalimantan Tengah disebut melakukan aksi penyegelan sementara terhadap Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya di Jalan Ahmad Yani.

Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa sejumlah bangkai ayam yang telah membusuk dikirimkan ke halaman kantor PLN UP3 Palangka Raya sebagai bentuk protes atas dampak pemadaman listrik terhadap usaha peternakan ayam.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan agar PLN segera memperbaiki pasokan listrik, memberikan penjelasan mengenai gangguan yang terjadi, serta mempertimbangkan tanggung jawab atas kerugian yang dialami para peternak.

Peternak Keluhkan Dampak Pemadaman

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam unggahan tersebut, sebagian besar peternakan ayam di wilayah Kalimantan Tengah menggunakan sistem kandang tertutup atau closed house yang bergantung pada pasokan listrik.

Listrik digunakan untuk mengoperasikan kipas ventilasi dan menjaga sirkulasi udara di dalam kandang.

Ketika listrik padam, suhu di dalam kandang disebut dapat meningkat dengan cepat sehingga berpotensi menyebabkan ayam mengalami stres, lemas, hingga mati.