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Bunga Sakura Kembali Mekar di Kebun Raya Cibodas, Pengunjung Bisa Menikmati Keindahannya hingga Dua Pekan

Minggu, 02 Agustus 2026 – 22:00 WIB
Bunga Sakura Kembali Mekar di Kebun Raya Cibodas, Pengunjung Bisa Menikmati Keindahannya hingga Dua Pekan - JPNN.com Jabar
Potret bunga sakura yang mekar di Kebun Raya Cibodas. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Bunga sakura (Prunus cerasoides) kembali bermekaran di kawasan Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Fenomena mekarnya salah satu koleksi tanaman unggulan tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin menikmati panorama bunga sakura tanpa harus bepergian ke luar negeri.

Pada musim mekar kali ini, kuncup bunga sakura mulai muncul pada minggu kedua Juli 2026. Bunga kemudian mulai bermekaran pada minggu ketiga Juli dan kondisinya terpantau cukup baik.

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Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan bunga sakura di kawasan tersebut memiliki karakteristik unik karena dapat mekar dua kali dalam setahun.

“Pada musim mekar kali ini, kondisi bunga sakura cukup baik. Kuncup mulai muncul pada minggu kedua Juli dan mulai bermekaran pada minggu ketiga Juli,” ujar Dede.

Menurut dia, bunga sakura di Kebun Raya Cibodas umumnya mekar pada periode Januari–Februari dan Juli–Agustus. Namun, kualitas serta lamanya masa berbunga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

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“Jika cuaca cerah dan mendukung, bunga dapat bertahan mekar selama sekitar satu hingga dua minggu. Sebaliknya, apabila hujan turun terus-menerus, bunga biasanya mulai berguguran dalam waktu tiga hingga lima hari,” katanya.

Mekar Hampir Serempak

Bunga sakura kembali mekar di Kebun Raya Cibodas. Jika cuaca cerah, keindahan sakura dapat dinikmati selama satu hingga dua minggu
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TAGS   bunga sakura sakura Kebun Raya Cibodas kebun raya cibodas bunga sakura mekar gunung gede pangrango Kabupaten Cianjur

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