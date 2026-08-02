Raup Omzet Rp483 Juta, Ribuan Siswa SMA-SMK Bangun 45 Perusahaan Lewat Student Company

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Program kewirausahaan bagi pelajar membuktikan bahwa ide bisnis anak muda tidak berhenti di ruang kelas.

Sebanyak 1.172 siswa SMA dan SMK dari 45 sekolah di Indonesia berhasil membangun 45 perusahaan siswa (student company) dengan pendapatan kolektif mencapai lebih dari Rp483 juta.

Capaian tersebut diraih melalui program Student Company yang dijalankan Prestasi Junior Indonesia (PJI) lewat Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dan Starbucks Creative Youth Entrepreneurship Program (SCYEP).

Baca Juga: Pemotor Kritis Seusai Tabrak Water Barrier Proyek Galian di Jalan Merdeka Bandung

Selama mengikuti program, para siswa tidak hanya belajar teori bisnis. Mereka terjun langsung mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengembangkan produk dan merek, menyusun strategi pemasaran, mengelola keuangan, hingga menawarkan produk kepada konsumen dan investor.

Puncak program digelar melalui ajang Prestasi Junior Indonesia Company of the Year (PJI COY) 2026 di Senayan Park, Jakarta pada Sabtu (1/8/2026). Kompetisi tersebut memperemukan sembilan perusahaan siswa terbaik hasil seleksi nasional.

Ketua Pengurus Prestasi Junior Indonesia, Pribadi Setiyanto, mengatakan pengembangan ekonomi kreatif harus dimulai dari investasi terhadap sumber daya manusia, terutama generasi muda.

"Indonesia tidak kekurangan generasi muda kreatif. Tantangan kita adalah menghadirkan lebih banyak generasi yang mampu mengubah kreativitas menjadi inovasi, inovasi menjadi produk, dan produk menjadi nilai tambah bagi masyarakat," kata Pribadi dalam keterangannya, Minggu (2/8).

Menurut dia, Student Company bukan sekadar simulasi bisnis, melainkan ruang belajar yang mempertemukan pelajar dengan dunia usaha dan mentor profesional sehingga peserta memperoleh pengalaman nyata membangun bisnis sekaligus mengasah kepemimpinan dan pola pikir kewirausahaan.