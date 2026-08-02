Auto2000 Uji Kompetensi Ribuan Tenaga Ahli demi Tingkatkan Layanan Purnajual

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Auto2000 menggelar Best People Contest (BPC) 2026 di cabang Auto2000 Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (2/8/2026).

Kompetisi tersebut menjadi ajang apresiasi sekaligus pengujian kompetensi para tenaga ahli yang berada di balik layanan purnajual perusahaan.

BPC 2026 mengusung tema “The Expert Behind Worry-Free Car Ownership”. Ajang ini menjadi bagian dari komitmen Auto2000 dalam menjaga standar layanan purnajual serta menghadirkan pengalaman perawatan kendaraan yang aman, nyaman, dan bebas kekhawatiran bagi pelanggan.

Kompetisi tersebut mempertandingkan enam kategori, yakni General Repair Technician, THS–Auto2000 Home Service Technician, Part Person, Foreman, Service Advisor, serta Technician Advisor OtoXpert.

Chief Executive Auto2000 Anton Jimmi Suwandy mengatakan kepemilikan kendaraan merupakan perjalanan jangka panjang yang membutuhkan dukungan tenaga ahli untuk memastikan kendaraan tetap terawat dan dapat digunakan dengan nyaman.

“Membeli mobil mungkin merupakan keputusan yang dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merawat dan menggunakannya merupakan perjalanan yang berlangsung bertahun-tahun. Karena itu, kami melihat bahwa kehadiran para expert dalam layanan aftersales memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelanggan dapat menikmati pengalaman kepemilikan kendaraan dengan tenang dan nyaman,” ujar Anton.

Menurut dia, melalui Best People Contest, Auto2000 ingin memastikan para tenaga ahli di balik layanan purnajual terus memiliki kompetensi dan kesiapan dalam memberikan solusi terbaik kepada pelanggan.

Kegiatan tersebut juga sejalan dengan inisiatif “Life is Easy with Auto2000”, yang mengedepankan layanan dealer yang dekat, nyaman, dan lengkap.