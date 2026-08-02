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Sambut Laga Indonesia vs Vietnam, Pemkab Bogor Kerahkan 1.200 Personel Bersihkan Stadion Pakansari

Minggu, 02 Agustus 2026 – 17:00 WIB
Sambut Laga Indonesia vs Vietnam, Pemkab Bogor Kerahkan 1.200 Personel Bersihkan Stadion Pakansari - JPNN.com Jabar
Petugas gabungan saat membersihkan kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Foto: Pemkab Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar kegiatan kerja bakti massal di kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Minggu (2/8/2026), sebagai bagian dari persiapan menyambut pertandingan internasional AFF 2026 antara Tim Nasional Indonesia melawan Vietnam.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari pada Senin (3/8/2026).

Menjelang laga tersebut, Pemkab Bogor mengerahkan sekitar 1.200 personel untuk membersihkan dan menata kawasan stadion.

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Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan kegiatan kerja bakti tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar seluruh aparatur memiliki kepedulian dalam menyambut ajang internasional yang digelar di Stadion Pakansari.

“Stadion Pakansari ditunjuk menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional AFF. Karena kita menjadi tuan rumah, wajah Stadion Pakansari dan Kabupaten Bogor akan menjadi wajah Indonesia di mata para tamu yang datang. Oleh karena itu, Pak Bupati mengingatkan seluruh ASN agar memiliki rasa kepedulian yang tinggi,” ujar Ajat.

Menurut dia, kegiatan kerja bakti tidak hanya bertujuan membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam menghadirkan kawasan yang bersih, tertata, dan nyaman bagi pemain, ofisial, suporter, serta tamu yang hadir.

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“Kita ingin menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor mampu menyambut tamu dengan baik dan memiliki tata kelola kawasan yang rapi serta bersih. Karena itu, meskipun dilaksanakan pada hari libur, teman-teman ASN tetap hadir dengan penuh semangat,” katanya.

Libatkan 1.200 Personel

Pemkab Bogor mengerahkan sekitar 1.200 personel untuk membersihkan dan menata Stadion Pakansari menjelang laga Timnas Indonesia melawan Vietnam di AFF 2026
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TAGS   stadion pakansari piala aff pemkab bogor Indonesia vs Vietnam asean hyundai cup 2026 Timnas Indonesia vs Vietnam bupati bogor rudy susmanto kabupaten bogor

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