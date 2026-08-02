JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemotor Kritis Seusai Tabrak Water Barrier Proyek Galian di Jalan Merdeka Bandung

Pemotor Kritis Seusai Tabrak Water Barrier Proyek Galian di Jalan Merdeka Bandung

Minggu, 02 Agustus 2026 – 14:00 WIB
Pemotor Kritis Seusai Tabrak Water Barrier Proyek Galian di Jalan Merdeka Bandung - JPNN.com Jabar
Petugas saat mengevakuasi pemotor yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu (2/8/2026). Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Galian proyek di Jalan Merdeka diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan tunggal yang menimpa seorang pengendara sepeda motor pada Minggu (2/8/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Korban yang mengendarai sepeda motor berwarna silver bernomor polisi D 6148 ADS itu mengalami luka serius setelah menghantam water barrier yang dipasang di sekitar lokasi pekerjaan proyek.

Insiden terjadi saat korban melaju dari arah Bandung Indah Plaza (BIP) menuju Jalan Lembong.

Baca Juga:

Di lokasi kejadian, tepatnya di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dekat Balai Kota Bandung, sedang berlangsung pekerjaan perbaikan kabel bawah tanah. Area proyek dipasangi dua water barrier di sisi beton penutup gorong-gorong.

Namun, penerangan di sekitar lokasi terpantau minim sehingga keberadaan pengaman proyek kurang terlihat saat malam hari.

Kanit Turjagwali Satlantas Polrestabes Bandung AKP Rony Sukmana mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, korban diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan kurang berkosentrasi saat berkendara.

Baca Juga:

"Entah itu mengantuk atau dengan kondisi bawa motornya cukup tinggi kecepatannya, akhirnya menabrak barrier, betonan, langsung terhempas kurang lebih enam sampai tujuh meter," kata Rony.

Benturan keras membuat korban mengalami luka serius hingga tidak sadarkan diri. Korban bahkan mengalami pendarahan di bagian telinga dan hidung sebelum akhirnya dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Hasan Sadikin.

Seorang pengendara motor mengalami luka berat seusai menabrak water barrier proyek galian kabel bawah tanah di Jalan Merdeka, Kota Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polrestabes bandung kecelakaan tunggal proyek galian kabel kecelakaan di merdeka bandung kecelakaan galian kabel

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU