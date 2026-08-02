Polda Jabar - BNN Gerebek Tempat Hiburan Malam di Bandung, Pengunjung Mencurigakan Dites Urine

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung menjadi sasaran target operasi gabungan yang dilakukan Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat bersama TNI, dan BNN.

Operasi ini juga melibatkan satuan samping dari Bea Cukai hingga BPOM.

Ditresnarkoba Polda Jabar Kombes Pol Arly Jembar Jumhana mengatakan, tujuan utama operasi gabungan ini adalah meminimalisir penyakit masyarakat, khususnya penyalahgunaan narkoba yang masih marak di Kota Bandung.

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"Pagi hari ini, kami melaksanakan operasi gabungan bersama dalam rangka meminimalisir penyakit-penyakit masyarakat, terutama penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Kota Bandung," kata Arly di lokasi razia, Minggu (2/8/2026).

Dalam operasi tersebut, kata Arly, petugas menyisir beberapa lokasi yang diduga rawan.

Sejumlah pengunjung yang dinilai mencurigakan juga dilakukan tes urine secara acak untuk memastikan apakah terlibat penyalahgunaan narkoba atau tidak.

"Ada beberapa tempat yang kami masuki ke dalam dan juga kami sudah melakukan beberapa tes urine terhadap beberapa pengunjung yang memang kami lihat mungkin sedikit mencurigakan. Apakah betul dia menggunakan atau tidak, itu nanti dari hasil tes urine yang akan kelihatan," ucap dia.

Arly menegaskan operasi serupa tidak hanya dilakukan malam ini saja.