Cek Harga Emas dan Perak Hari Ini 2 Agustus 2026, Logam Mulia 1 Gram Rp2,60 Juta
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 2 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.603.000 per gram. Harga tersebut menjadi Rp2.609.508 setelah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen.
Berikut ini daftar lengkap harga emas dan perak batangan Antam, seperti dilansir dari laman logammulia.com pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini
Baca Juga:
0,5 gram: Rp1.351.500
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.354.879
1 gram: Rp2.603.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.609.508
2 gram: Rp5.146.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp5.158.865
3 gram: Rp7.694.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp7.713.235
5 gram: Rp12.790.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp12.821.975
10 gram: Rp25.525.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp25.588.813
25 gram: Rp63.687.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp63.846.218
50 gram: Rp127.295.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp127.613.238
100 gram: Rp254.512.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp255.148.280
250 gram: Rp636.015.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp637.605.038
500 gram: Rp1.271.820.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.274.999.550
1.000 gram atau 1 kilogram: Rp2.543.600.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.549.959.000
Emas Batangan Gift Series
0,5 gram: Rp1.421.500
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp1.425.054
1 gram: Rp2.753.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp2.759.883
Baca Juga:
Emas Batangan Selamat Idulfitri
5 gram: Rp13.763.000
Harga setelah PPh 0,25 persen: Rp13.797.408
Harga emas batangan hari ini, 2 Agustus 2026, mencapai Rp2.603.000 per gram. Simak daftar harga emas 0,5 gram hingga 1 kilogram serta harga perak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News