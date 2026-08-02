Prakiraan Cuaca Jabodetabek 2 Agustus 2026, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 2 Agustus 2026, diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang, sore, hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 3 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan secara lokal masih dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada dini hari atau pukul 01.00–07.00 WIB, Senin, 3 Agustus 2026, cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–34 derajat Celsius. Adapun suhu udara di wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan berkisar antara 24–34 derajat Celsius.