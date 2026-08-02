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Cuaca Jawa Barat 2 Agustus 2026 Cerah Berawan, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan

Minggu, 02 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Cuaca Jawa Barat 2 Agustus 2026 Cerah Berawan, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Minggu, 2 Agustus 2026, diprakirakan cerah berawan sejak pagi hingga dini hari.

Meski demikian, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan ringan dengan skala lokal pada siang, sore, hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pada pagi hari atau pukul 07.00–13.00 WIB diprakirakan cerah berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan. Hujan ringan secara lokal masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

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Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan kembali cerah berawan.

Suhu udara di Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16–35 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara diperkirakan mencapai 35–90 persen.

Cuaca Jawa Barat pada 2 Agustus 2026 diprakirakan cerah berawan. Sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan dan peningkatan kecepatan angin
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