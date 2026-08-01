Beasiswa BTS Bidik 100 Santri Tahfidz, Cegah Penghafal Al-Qur'an Putus Sekolah

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tidak sedikit santri penghafal Al-Qur'an yang harus menghentikan pendidikan sebelum menuntaskan hafalan 30 juz.

Bukan karena kehilangan semangat belajar, melainkan akibat keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan.

Kondisi tersebut mendorong lembaga filantropi Tabungan Surga Dot Com (TBS) meluncurkan Program Beasiswa Huffadz Tabungan Surga (BTS).

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Program bertajuk Jejak Qur'an – Langkah Bersama Sang Penghafal itu diperkenalkan di Pesantren Oase Al-Qur'an, Bandung, dengan target memberikan dukungan kepada 100 santri penghafal Al-Qur'an.

Pengasuh Pondok Pesantren Oase Al-Qur'an Ustaz Kunkun Ariyadi mengatakan, setiap muslim perlu memanfaatkan waktu hidup yang terbatas dengan amal yang memberikan manfaat jangka panjang.

"Umur kita pendek dibanding umat-umat terdahulu. Kesempatan beramal juga lebih singkat. Karena itu kita perlu memilih amalan yang manfaatnya terus mengalir melebihi usia kita," ujar Kunkun dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Program BTS berada di bawah naungan Yayasan Dewa Eka Prayoga Foundation (DeEP-F) sebagai holding TBS. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui dua skema donasi.

Pertama, menjadi donatur tetap dengan infak Rp3 juta setiap bulan selama 30 bulan untuk membiayai satu santri hingga menyelesaikan hafalan.