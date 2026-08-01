Dishub Depok Tutup U-Turn Jalan Kartini pada Jam Padat, Catat Jadwalnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok bersama Polres Metro Depok akan menutup akses putar balik (U-Turn) di Jalan Kartini atau kawasan Stadela pada jam sibuk mulai Senin (3/8/2026).

Rekayasa lalu lintas tersebut diterapkan untuk mengurangi kemacetan sekaligus memperlancar arus kendaraan di salah satu ruas jalan yang kerap mengalami kepadatan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok Ari Manggala mengatakan, kebijakan itu diambil berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi lalu lintas di Jalan Kartini.

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Menurutnya, perlambatan arus kendaraan paling sering terjadi pada pagi dan sore hari saat volume kendaraan meningkat.

"Langkah ini kami ambil untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi kepadatan pada jam sibuk," kata Ari dikutip Sabtu (1/8/2026).

Penutupan U-Turn diberlakukan setiap hari pada pukul 06.00-08.00 WIB dan 17.00-20.00 WIB.

Selama rekayasa lalu lintas berlangsung, Dishub bersama Polres Metro Depok akan menempatkan personel di sejumlah titik untuk mengatur arus kendaraan sekaligus memberikan arahan kepada para pengguna jalan.

"Kami juga menempatkan petugas Dishub dan Kepolisian di titik-titik terkait untuk memastikan kelancaran serta memberikan arahan kepada pengguna jalan," ujarnya.