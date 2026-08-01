Buka Akses Kuliah bagi Warga Kurang Mampu, UIKA Bogor Luncurkan Program Orang Tua Asuh

jabar.jpnn.com, BOGOR - Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor meluncurkan Program Orang Tua Asuh Pendidikan Tinggi sebagai penutup rangkaian Milad ke-65 di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor, Sabtu (1/8/2026).

Program tersebut ditujukan untuk membantu warga Kota Bogor dari keluarga kurang mampu agar tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Rektor UIKA Bogor Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si mengatakan program itu lahir sebagai respons atas masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tinggi di Kota Bogor yang baru mencapai sekitar 20 persen.

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Menurutnya, peningkatan akses pendidikan tinggi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi perguruan tinggi, masyarakat, alumni, hingga dunia usaha.

"Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Kita harus menggerakkan potensi masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu secara ekonomi. Kegiatan ini menjadi momentum pertama untuk saling membantu memfasilitasi pendidikan ke perguruan tinggi," kata Mujahidin.

Saat ini, UIKA Bogor tengah menyeleksi 116 calon mahasiswa asal Kota Bogor yang mendaftar sebagai penerima manfaat program tersebut.

Sebelum mendapatkan bantuan dari Program Orang Tua Asuh Pendidikan Tinggi, kampus akan mengupayakan agar calon mahasiswa memperoleh bantuan melalui skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Melalui skema itu, mahasiswa berpeluang memperoleh pembebasan biaya pendidikan sekaligus bantuan biaya hidup.