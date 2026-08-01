Mau Ikut Job Fair Depok 2026? Ini Cara Registrasi dan Persiapannya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok mengingatkan para pencari kerja yang akan mengikuti Job Fair Kota Depok 2026, untuk menyelesaikan proses registrasi sebelum datang ke lokasi acara.

Registrasi dilakukan melalui aplikasi Buruburu Kerja atau melalui tautan yang tersedia di akun Instagram @buruburukerja.

Kepala Disnaker Kota Depok Nessi Annisa Handari mengatakan, peserta harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian login dan melengkapi data diri.

"Setelah registrasi selesai, peserta akan memperoleh bukti masuk Job Fair," kata Nessi dikutip Sabtu (1/8/2026).

Dia menjelaskan, saat tiba di lokasi kegiatan, peserta wajib melakukan pemindaian QR Code dan menunjukkan bukti masuk kepada panitia.

"Pastikan seluruh proses registrasi telah diselesaikan sebelum datang. Hal ini agar proses masuk ke lokasi dapat berjalan lebih tertib dan lancar," ujarnya.

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Selain registrasi, Nessi juga mengingatkan pencari kerja agar menyiapkan curriculum vitae (CV) yang disesuaikan dengan posisi yang ingin dilamar.

Peserta juga diminta mengenakan pakaian yang rapi dan sopan serta datang sesuai jadwal yang telah ditentukan.