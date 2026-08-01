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Damkar Depok Menangani 1.211 Operasi Penyelamatan, Evakuasi Hewan Mendominasi

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:11 WIB
Damkar Depok Menangani 1.211 Operasi Penyelamatan, Evakuasi Hewan Mendominasi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi proses evakuasi monyet liar oleh petugas pemadaman kebakaran. Foto: Humas Damkar Purwakarta.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok mencatat telah menangani 1.211 operasi penyelamatan nonkebakaran sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Menariknya, layanan animal rescue atau evakuasi hewan menjadi jenis operasi yang paling banyak ditangani petugas selama periode tersebut.

Kepala Bidang Operasional Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Tesy Haryati mengatakan, selama Januari-Maret 2026 petugas melaksanakan 677 operasi penyelamatan. Sementara pada April-Juni tercatat 534 operasi.

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"Totalnya mencapai 1.211 operasi penyelamatan selama enam bulan," kata Tesy dikutip Sabtu (1/8/2026).

Dia menjelaskan, dari seluruh layanan tersebut, operasi animal rescue mendominasi dengan 888 kejadian.

Selain itu, Damkar Depok juga menangani 209 kejadian pohon tumbang serta 89 operasi pelepasan cincin.

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Tidak hanya itu, petugas turut memberikan layanan penyelamatan lainnya, seperti water rescue, penanganan percobaan bunuh diri, hingga berbagai kondisi darurat lain yang membutuhkan keahlian petugas.

Menurut Tesy, tingginya jumlah laporan menunjukkan peran Damkar kini tidak hanya sebatas memadamkan kebakaran, tetapi juga memberikan pertolongan dalam berbagai situasi darurat di tengah masyarakat.

Damkar Depok mencatat 1.211 operasi penyelamatan sepanjang semester pertama 2026. Evakuasi hewan jadi penanganan terbanyak.
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TAGS   kota depok damkar damkar depok penyelamatan

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