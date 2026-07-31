Potenza dan Rejuran Makin Diminati, VandS Clinic Seoul Tawarkan Layanan Khusus Pasien Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Minat masyarakat Indonesia menjalani perawatan estetika di Korea Selatan terus meningkat.

Salah satu prosedur yang paling banyak dicari ialah Potenza, teknologi radiofrequency (RF) microneedling yang diklaim mampu membantu mengatasi bekas jerawat, pori-pori besar, tekstur kulit tidak merata hingga garis halus.

Seiring tren tersebut, kebutuhan terhadap klinik estetika Korea yang mampu melayani pasien Indonesia juga ikut meningkat.

Selain mempertimbangkan hasil perawatan, calon pasien kini lebih memperhatikan kemudahan konsultasi, transparansi biaya, hingga dukungan komunikasi selama berada di luar negeri.

Salah satu klinik yang menjadi tujuan pasien internasional ialah VandS Clinic Seoul.

Klinik tersebut menyediakan berbagai prosedur estetika nonbedah, termasuk Potenza dan Rejuran Healer, serta didukung koordinator berbahasa Indonesia.

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Potenza bekerja dengan menggabungkan jarum mikro dan energi radiofrekuensi untuk merangsang produksi kolagen serta elastin pada lapisan kulit.

Teknologi itu memungkinkan dokter menyesuaikan kedalaman jarum maupun energi RF sesuai kondisi kulit masing-masing pasien.