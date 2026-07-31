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10 Pohon Ditebang Demi Pembangunan Lapangan Padel, Wali Kota Farhan Ngamuk

Jumat, 31 Juli 2026 – 16:15 WIB
10 Pohon Ditebang Demi Pembangunan Lapangan Padel, Wali Kota Farhan Ngamuk - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, saat sidak ke lokasi pohon yang ditebang untuk pembangunan lapangan padel di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat (31/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan muka saat mengetahui ada 10 pohon yang ditebang secara ilegal untuk pembangunan tempat padel bernama 'SixNine' yang terletak di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

Pantauan di lokasi, pohon-pohon yang dipangkas itu kemudian dicor menggunakan semen. Sedangkan di sekitar batang pohon yang dipangkas itu ditutup oleh tanaman lain yang lebih kecil.

Mendapat informasi tersebut, Farhan langsung sidak dan mengecek kondisi pohon yang dipangkas.

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Dia begitu marah dan mengancam bakal menutup tempat padel tersebut apabila terbukti ikut mendalangi pemangkasan pohon.

"Saya marah sekali. Ini akan kita pidanakan. Menurut kabar sudah ada orang yang pangkas ini, nanti kita akan pidana dulu," kata Farhan saat meninjau pohon yang dipangkas tersebut, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, kasus ini bisa langsung dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup hingga Pemprov Jabar.

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Sebab di dua lembaga ini sudah ada aturan yang melarang pemangkasan pohon secara sembarangan apalagi pohon ini berada di pinggir jalan yang tidak masuk lahan pribadi.

Dalam kasus penebangan pohon, Pemkot Bandung bahkan sudah tegas melarang perorangan atau lembaha memangkas secara ilegal.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan naik pitam saat mengetahui ada 10 pohon yang ditebang secara ilegal untuk pembangunan tempat padel di Jalan Riau.
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TAGS   wali kota bandung muhammad farhan penebangan pohon penebangan pohon sembarangan sixnine padel pohon ditebang farhan murka

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