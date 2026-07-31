Panik Kepergok Mesum, Pengendara Mobil Terabas Palang Parkir MIM Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengendara minibus diduga melakukan tindak asusila di parkiran Metro Indah Mal (MIM), kawasan Margahayu Raya, Kota Bandung pada Rabu (29/7/2026) pukul 01.36 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima, tindak asusila itu dilakukan pengendara mobil Honda Brio dengan plat nomor D 1339 AMG. Kejadian ini diketahui oleh pihak keamanan yang sedang berkeliling memantau keamanan di mal tersebut.

Setelah kepergok sedang berbuat asusila di dalam mobil, petugas keamanan lantas menghampiri mobil itu, tetapi diduga panik pengendara itu langsung tancap gas dan keluar kawasan mal.

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Pengendara tersebut menabrak palang parkir otomatis dan kabur ke arah Jalan Soekarno-Hatta.

Kejadian ini menjadi viral, setelah detik-detik minibus menabrak palang pintu parkir mall dibagikan di media sosial (medsos) Instagram.

Kapolsek Buahbatu Kompol Rezky Kurniawan mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian ini.

"Polsek Buahbatu tengah melakukan penyelidikan terkait peristiwa kerusakan palang parkir otomatis yang terjadi di area pintu keluar Metro Indah Mall, Jalan Soekarno Hatta No. 590, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, pada Rabu, 29 Juli 2026 sekitar pukul 01.36 WIB," kata Rezky saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil pengecekan di lokasi, keterangan saksi, serta pemeriksaan rekaman CCTV, terlihat sebuah kendaraan Honda Brio berwarna putih dengan Nomor Polisi D-1339-AMG menerobos palang parkir otomatis hingga mengakibatkan fasilitas tersebut mengalami kerusakan, kemudian meninggalkan lokasi.